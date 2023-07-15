هيئة الأرصاد الجوية تعلن ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة اليوم

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد، وارتفاع درجات الحرارة في القاهرة اليوم حيث تسجل 37 درجة مئوية في الظل، والمحسوسة من 39 حتى 40 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن متوسط الحرارة على السواحل الشمالية 33 درجة مئوية وجنوب سيناء وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة اليوم، فضلا عن أنه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة نهارا وهذا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2-3) درجات.

أسباب الموجة الحارة

ولفتت الهيئة إلى أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ الإثنين الماضي ناتجة عن سيطرة منخفض الهند الموسمي وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة في منتصف النهار وفترة الذروة على النحو التالي:

- القاهرة 37 - 26

- العاصمة الإدارية 37 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 37 - 26

- دمنهور 37 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 25