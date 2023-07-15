درجات الحرارة الأيام القادمة.. استمرار الموجه الحارة بسبب ظاهرتين مناخيتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام القادمة، متوقعة استمرار الموجه الحارة التي تؤثر على البلاد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة حرارة القاهرة اليوم 37 درجة مئوية في الظل، بينما تتراوح الدرجة المحسوسة من 39 إلى 40 درجة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة على السواحل الشمالية 33 درجة مئوية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارَا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

سبب ارتفاع درجات الحرارة الأيام القادمة

وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الموجة الحارة ناتجة عن سيطرة منخفض الهند الموسمي ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة الأيام القادمة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 16 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 17 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.