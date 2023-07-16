«طوارئ برتقالية» في 9 أقاليم فرنسية.. و«العالمية للأرصاد» تحذّر من طقس متطرف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، حالة الطوارئ البرتقالية في 9 أقاليم بوسط وشرق البلاد وفي إقليم «الألب البحرية» الفرنسي التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور، لمواجهة موجة الحر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية - وفقا لقناة «فرانس إنفو تي في» الإخبارية الفرنسية، اليوم، أنّه جرى رفع حالة الطوارئ في إقليم «بوي دو دوم» وسط فرنسا.

وفي سياق آخر، أفادت القناة بأنّه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية من درجات حرارة مرتفعة في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، لاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا.

الاحتباس الحراري

من جهتها، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّ هذا الطقس المتطرف الذي يحدث بشكل متكرر بسبب الاحتباس الحراري، أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد.

وكانت المنظمة قد لفتت في وقت سابق، إلى أنّ شهر يونيو الماضي قد شهد أعلى متوسط درجات حرارة عالمية على الإطلاق، واستمر حتى الجزء الأول من شهر يوليو الجاري وفقا للبيانات الأولية.