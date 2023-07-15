موجة حارة شديدة تجتاح مناطق واسعة في أوروبا... ومخاوف من حرائق الغابات

تتعرض مناطق واسعة في جنوب أوروبا لموجة حارة شديدة، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من المناطق خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

مخاوف من حدوث حرائق الغابات في اليونان

وشهدت اليونان موجة حارة شديدة اجتاحت البلاد وخاصة العاصمة «أثينا»، مما تسببت في إغلاق معبد الأكروبوليس الواقع في العاصمة خلال فترات النهار الأكثر سخونة وذلك لحماية الزوار.

كما أصدرت السلطات هناك قرارًا بمنع السياح تمامًا من زيارة أكثر المعالم السياحية شعبية في البلاد من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي لليونان، وذلك في محاولة لتقليل من التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة.

وأعلنت السلطات اليونانية، أن درجات الحرارة وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ما يزيد المخاوف من احتمال حدوث حرائق الغابات، خاصة في المناطق التي تتعرض لرياح قوية، إذ شهدت البلاد في عام 2021 موجة حارة استثنائية تسببت في حرائق غابات كبيرة.

موجة حارة تضرب كرواتيا وتشعل حرائق المنازل والسيارات

وفي كرواتيا، اشتعلت حرائق المنازل والسيارات، أمس الأول، في قرية جريباستيكا الواقعة على الساحل الدلماسي، واستطاعت السلطات الكرواتية أن تسيطر على الحريق صباح أمس.

وتسببت موجة الحر الشديدة في وفاة رجل في الأربعينيات من عمره في شمال إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما تعرض العديد من زوار إيطاليا لضربات شمس.

وكان من المتوقع أن تصل موجة الحر إلى ذروتها أمس، لكن في الوقت الحالي أصدر خبراء الأرصاد الجوية الإيطاليون تحذيرات من أن موجة حر جديدة ستأتي بعد ذلك تمامًا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري.