سعد الصغير يعلن وفاة عضو بفرقته الموسيقية: «هتوحشني يا روسيا»

أعلن المطرب الشعبي سعد الصغير، وفاة عضو بفرقته الموسيقية، فجر اليوم الأحد، وناشد الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة .

وفاة عضو بفرقة سعد الصغير

وكتب سعد الصغير عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «إنا الله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا روسيا.. ياريت كل حد عندي يدعي له، محمود روسيا ابني وصاحبي وأخويا وقصه كفاح معايا».

وأضاف، «أنا ومحمد أخويا، الله يرحمهم يارب.. ياغالي في الجنة.. ياحبيبي هتوحشني يا روسيا.. ربنا يرحمك ياغالي يارب».

أخر أعمال الفنان سعد الصغير

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد الصغير هي مسرحية «كازنوفا»، وتدور أحداثها في عام 2100، حيث اختلفت مقاييس الجمال حتى أصبح كازانوفا غير الوسيم هو أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وبطولة كلا من حسن الرداد، عمرو يوسف، وغيرهم من النجوم .