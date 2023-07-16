«معلومات الوزراء»: طباعة الملابس في المنزل ستصبح ممكنة في 2050

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الطابعات ثلاثية الأبعاد، أصبحت بفضل التطور التقني أرخص ثمنا وأكثر انتشارا، حيث بلغت قيمة سوق الطباعة الآلية ثلاثية الأبعاد نحو 706 ملايين دولار أمريكي عام 2021.

وأوضح المركز، أنّ الطباعة ثلاثية الأبعاد تقنية تصنيع ناضجة، فهي مفيدة للنماذج الأولية وتوفر فوائد كبيرة لعمليات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تشهد العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والطيران والدفاع وتحولات في المجالات الرئيسية لأعمالها، والتي يمكن أن تعزي إلى البنية التحتية الرقمية الموسعة، وزيادة الاستقرار داخل تقنيات التصنيع المضافة، كما أنّها مساهما كبيرا في صناعة الطيران.

وأشار إلى زيادة السوق العالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الطيران، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.24% بين عامي 2018 و2023.

خفض تكاليف البناء بنسبة 50% إلى 70%

ولفت في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي« فيس بوك»، إلى أنّ المستقبل سيعتمد على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع جوانب حياتنا، مشيرا إلى أنّ الطباعة ثلاثية الأبعاد ستعمل على خفض تكاليف البناء بنسبة 50% إلى 70%، وتكاليف العمالة بنسبة 50% - 80%، وتقليل النفايات الناتجة أثناء عمليات البناء بنسبة 60%.

متوقع أن تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد فى إنتاج منتجات غذائية

وأشار إلى أنّه من المتوقع أن تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج منتجات غذائية جديدة تماما، باستخدام أشكال ونكهات وتركيبات مختلفة، ومعالجة الأدوية في الطعام وإضافة بروتينات إضافية أو عناصر غذائية أساسية أخرى.

وأوضحت أنّه بحلول عام 2050 سنتمكن من القدرة على طباعة الملابس في المنزل، وإعادة تدوير قطع القماش قديمة، وتصميم وبناء السفن بالكامل، حيث ستتم طباعة السفن جزئيا بتقنيات ثلاثية الأبعاد.