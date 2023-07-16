«أزهرية مطروح»: الشريعة الإسلامية حفظت لذوي الهمم إنسانيتهم وكرامتهم

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، لقاء توعويا وتثقيفيا لذوي الهمم وأسرهم، تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والدينية والتشريعية لذوي الهمم»، بالنادي الاجتماعي بمطروح.

الإعاقة هبة الله للإنسان

وقالت الدكتورة نجلاء البلشي، أخصائية الصحة النفسية بكلية التربية جامعة مطروح سابقا، ووكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، اليوم، في بداية اللقاء إن الإعاقة هبة الله للإنسان، وأن كل منا لديه نواقص ولا يوجد أحد كامل، فالعبرة ليست بالاكتمال الجسدي، ولكن بالعزيمة والإرادة.

التحكم في السلوك

وأكدت خلال حديثها على أهمية دور الأسرة في تقبل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإعاقتهم، وتقوية مشاعر الثقة بالنفس لديهم، وتقبل الذات والشعور بالهوية وقوة الأنا والشخصية، مع ضرورة إيصال الطفل لمستوى مقبول لصورة جسمه ونقل الانضباط الانفعالي والتحكم في السلوك لهم، بالإضافة لتعليمهم المهارات الاستقلالية والاجتماعية والسلوكية.

الإعاقة تحدٍ للمؤمن

وفي كلمته، قال الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية وعضو المنظمة بمطروح، إن الدين الإسلامي يعتبر الإعاقة على أنها تحد للمؤمن من الله، ليرى صبره وإيمانه، وأن الشريعة الإسلامية حفظت لذوي الهمم إنسانيتهم وكرامتهم، وكفلت لهم الحق في حياة كريمة، من مأكل ومشرب وملبس، كما حفظت لهم الحق في التعليم والصحة والعمل، إلى غير ذلك من الأمور التي تستقيم بها الحياة.

رعاية ذوي الهمم

ولفت أن الإسلام سبق كل النظم والدساتير العالمية في رعاية ذوي الهمم، فأعطاهم جميع الحقوق التي يتمتع بها الأصحاء، بل وزاد عليها؛ تعويضا لهم ومراعاة لأحوالهم، وتمكينهم في المجتمع، فقد استخلف رسول الله ﷺ عبدَ الله بن أم مكتوم، رضي الله عنه، على المدينة، وكان أعمى، مستعرضا عدد من النماذج في التاريخ الإسلامي للأئمة والعلماء من أصحاب الاحتياجات الخاصة، الذين حملوا لواء الإسلام، وبلغوا رسالته، ودافعوا عنه.

الحقوق القانونية والتشريعية لذوي الهمم

وبدوره استعرض جابر عوض الله، محام، بعض الحقوق القانونية والتشريعية والخدمية لذوي الهمم التي تكفلها الدولة لهم، ومنها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتخصيص نسبة 5% من الوظائف بالقوى العاملة لهم، وشراء السيارات المعفاة من الجمارك، وكذلك التقديم على شقق وزارة الإسكان، وأيضا ضم معاش الأم والأب بجانب عمله.

رعاية ذوي الهمم

كما أوضح المحامي عماد السيد، خلال اللقاء، بعض قوانين الرعاية القانونية والحماية المدنية والتجارية والجنائية المقررة لذوي الهمم في القانون، والمسئولية المدنية والتجارية والجنائية المتعلقة بذوي الهمم، ودور القانون الدولي الخاص والاتفاقيات ذات الصلة في حماية ذوي الهمم، والرعاية المقررة لذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية، والحقوق الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لذوي الهمم، والحماية التشريعية للحقوق الأدبية لهم.