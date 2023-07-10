رئيس جامعة طنطا: نستهدف تحقيق المعدلات الدولية لتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم

عقد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اجتماعا اليوم، مع وفد هيئة فولبرايت الأمريكية، بحضور الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور إبراهيم عمارة، بكلية الآداب، وآسر هاني، مساعد مدير البرامج، وأسامة محمد مندوب، وزارة التعليم العالي بقطاع البعثات، لمناقشة إطلاق برامج ممولة بالكامل من الهيئة لتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم وبناء القدرات البشرية لأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب بكليات الجامعة وقطاعاتها المختلفة، وتنفيذ إشراف مشترك «مصري - أمريكي» لبرامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة الى توفير فرص استقطاب كفاءات من الجامعات الأمريكية بنظام الأساتذة الزائرين للبرامج الأكاديمية.

أهمية دور المرأة

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، على أهمية دور المرأة في المجتمع، مشيدا بدور الدولة المصرية في دعم التطور الفكري المجتمعي تجاه المرأة من خلال سن القوانين والتوعية المجتمعية الشاملة.

وأضاف أن جامعة طنطا تعد أول جامعة أطلقت أول مبادرة «قادرون باختلاف»، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكداً اهتمام الجامعة بدعم حقوق ذوي الهمم، من خلال المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجامعة، وتمكينهم بشكل أفضل في العملية التعليمية، وتوفير التسهيلات اللازمة والخدمات والتيسيرات المادية والإلكترونية التي تضمن تحقيق الإتاحة طبقا للمعدلات القياسية الدولية، لتحقيق دمجهم بالمجتمع وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المجتمعية، مشيراً إلى أن حصول الجامعة على جائزة مصر للتميز الحكومي فئة «أفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية» تعد شهادة تميز في إتاحة الخدمات لجميع الفئات.

دعم ذوي الهمم

فيما أوضحت الدكتورة ماجي نصيف أن الهيئة تحافظ على التنوع في المنح المقدمة، حيث حققت نسبة 40% من المنح للمواطنين من المحافظات الإقليمية خارج العاصمة، بينهم 51% من الإناث، إضافة إلى التعاون في مجال دعم ذوي الهمم من خلال التواصل مع وزارات وهيئات حكومية مصرية، والاستعانة بخبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال، والتواصل مع مراكز الخدمة العامة بالمحافظات من خلال مجموعة متطوعين للتعاون مع شركات تدريب وتوظيف بجميع الجامعات والمحافظات.

برامج متميزة

كما أضافت أن الهيئة تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل مادياً وتقنياً، مشيرةً الى أنهم على استعداد تام لتمويل تدريب الطلاب في المجلات الجديدة والمستحدثة في احتياجات سوق العمل، علاوةً على توفير برامج للدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه في المجالات الأكاديمية والمهنية.