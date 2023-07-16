أوكرانيا: ارتفاع قتلى جيش روسيا إلى 238 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 237 ألفًا و680 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إنَّه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و107 دبابات و8 آلاف و26 من المركبات المدرعة و4 آلاف و481 من النظم المدفعية و681 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و425 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و310 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و44 من المركبات وخزانات وقود، إضافة إلى 666 من المعدات الخاصة و3 آلاف و820 طائرة مسيرة وإسقاط 1273 من صواريخ كروز.

روسيا قصفت أوكرانيا بطائرتين دون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية

وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم أن القوات الجوية شنت، على مدار أمس، 9 غارات على مناطق تمركز للجيش الروسي بينما دمر المدافعون الأوكرانيون سبع طائرات استطلاع روسية بدون طيار.

ونقلت «يوكرين فورم»، عن بيان صحفي للهيئة قوله إنَّ وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت بدورها مستودعين للذخيرة و5 قطع مدفعية و4 مناطق تمركز للقوات الروسية و4 محطات للحرب الإلكترونية ونظامين للدفاع الجوي و3 أهداف أخرى للعدو.

وأضاف البيان أنَّ القوات الدفاعية الأوكرانية تواصل شن عملية هجومية في قطاعي ميليتوبول وبيرديانسك وترسخ نفسها على الخطوط التي تم تحريرها وتطلق نيران المدفعية على أهداف معادية محددة وتنفذ العديد من الهجمات المضادة.

وتابع البيان أنَّ روسيا قصفت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أوكرانيا بطائرتين بدون طيار من طراز شاهد وصاروخين كروز من طراز Kh-22 وصاروخين موجهين مضادين للطائرات.

فيما دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرتين بدون طيار هجوميتين. كما نفذ الجيش الروسي 40 غارة جوية و 46 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مناطق أوكرانية عديدة.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وعملوا على زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.