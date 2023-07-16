كيف تقضي 4 أيام إجازة على البحر وفي القاهرة بأرخص الأسعار؟

ينتظر كثير من المواطنين يوم الخميس المقبل، لبدء الإجازة الرسمية التي حددتها الحكومة المصرية بمناسبة رأس السنة الهجرية، والتي تستمر حتى الأحد المقبل إجازة ثورة 23 يوليو، والتي توسّطت الإجازة الأسبوعية لجميع العاملين في الدولة والقطاعات الاقتصادية، وأصبحت الإجازة من الخميس حتى الأحد.

وتسعى الأسر المصرية لاستغلال أيام الإجازة في السفر للمصايف، أو الخروج في أي من الأماكن في القاهرة الكبرى بأرخص الأسعار.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض الوطن عدة أماكن لقضاء إجازة الـ4 أيام من الخميس وحتى الأحد، كما يلي.

إجازة عائلية في رأس البر

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط على فيس بوك، أسعار تأجير الشقق والشاليهات في مصيف رأس البر، للراغبين في قضاء إجازة لمدة 4 أيام، حيث سجل سعر تأجير فيلا تسع 9 أفراد، 750 جنيها لليلة الواحدة، وتصل حتى 1500 جنيه، حسب قربها من البحر، ومساحتها وعدد الغرف.

وتبدأ أسعار الشقق القريبة من البحر 500 جنيه، في حين سجلت أسعار الشاليهات 800 جنيه لليلة الواحدة، ويزيد سعرها مع اقترب الشاليه من البحر، فضلا عن حجوزات متاحة في المدينة الشبابية، بسعر يبدأ بـ350 جنيها لليلة الواحدة.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أسعار شواطي الإسكندرية، كما يلي.

- الشواطئ العامة: دخول المواطنين بتذكرة 5 جنيهات للفرد.

- الشواطئ المميزة: الدخول بتذكرة يتراوح سعرها بين 10 و15 جنيها للفرد.

- الشواطئ السياحية: الدخول بتذكرة قيمتها 25 جنيها للفرد.

وفي سياق آخر، سبق وحددت سكك حديد مصر، أسعار تذاكر القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية «تالجو» والعكس، وجاءت كما يلي.

- الدرجة الأولى بـ225 جنيها.

- الدرجة الثانية بـ175 جنيها.

أسعار مصايف مطروح

وحددت محافظة مطروح أسعار المصيف هذا العام، كما يلي.

- أسعار الشقق لمدة أسبوع كامل تبدأ بـ2950 جنيها بعيدة عن البحر.

- أسعار الشقق في الليلة تبدأ بـ250 جنيها.

- أسعار الليلة الواحدة في الفنادق تتراوح بين 500 جنيه و800 جنيه وفق قرب الفندق من البحر.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

بعيدا عن المصايف والشواطي، نستعرض أسعار دخول المتحف المصري الكبير، للراغبين في زيارة الأماكن والمتاحف الأثرية، كما يلي.

تختلف أسعار الدخول بين الأطفال والبالغين، أكبر من 21 عاما، سعر التذكرة نحو 150 جنيها، في حين أنّ سعرها من سن 6 سنوات لـ21 عاما نحو 75 جنيها.

أسعار تذاكر دخول متحف الحضارة

وللراغبين في زيارة متحف الحضارة، فإنّ أسعار الدخول تبدأ بـ40 جنيها للطلاب، وتصل إلى 80 جنيها للأفراد.

أسعار الرحلات النيلية «الأتوبيس النهري»

وتأتي الرحلات النيلية على قائمة العديد من المواطنين والأسر الراغبين في الخروج ليلا، ومنها رحلة الأتوبيس النهري، التي تبدأ من مرسى هابي لاند في القاهرة، بجوار كوبري تحيا مصر، ويختلف سعر تذكرة الأتوبيس النهري وفقا للطلب، فسعر التذكرة لمدة ساعة في النيل 25 جنيها، وسعر رحلة للقناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بـ50 جنيها، ذهاب وعودة، وتشمل انتظار 3 ساعات في مرسى القناطر.