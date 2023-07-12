كيف تقضي 4 أيام مصيف مع أسرتك في رأس البر بـ2000 جنيه؟.. شقق وشاليهات

ينتظر كثير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة انتهاء الامتحانات حتى يستطيعوا السفر إلى إحدى المدن الساحلية، لقضاء عطلة صيفية ممتعة برفقة جميع أفراد الأسرة، وكثير من الأسر تحرص على تنظيم تلك الرحلة قبل ظهور النتيجة حتى لا يتأثر أبناؤها بها.

ورأس البر من أكثر المدن الساحلية التي يقصدها المواطنون لقضاء عطلتهم الصيفية والاستمتاع بها، نظرا لأسعار الشقق والشاليهات المخفضة بها، ما دفع محافظة دمياط للإعلان عن أسعار حجز الشقق والشاليهات في صيف عام 2023. ويوضح هذا التقرير أسعار المصيف في رأس البر هذا العام.

أسعار المصيف في رأس البر

- أسعار الفيلا: يفضل كثير من محبي قضاء عطلتهم الصيفية برفقة العائلة حجز فيلا تكون خاصة بهم، لتسع عددا كبيرا من أفراد الأسرة، وحددت محافظة دمياط أسعار حجز الليلة الواحدة للفيلا في رأس البر بـ750 جنيها، وتصل حتى 1500 جنيه، وذلك بحسب موقع الفيلا ومدى قربها من البحر، إضافة إلى مساحتها وعدد الغرف المتوفرة بها أيضا.

- أسعار الشقق: هناك فئة أخرى من المواطنين تفضل حجز شقق سكنية، خصوصا إذا كان عدد أفراد الأسرة غير كبير، وحددت محافظة دمياط أسعار الشقق في رأس البر، حيث تبدأ بـ500 جنيه لليلة الواحدة وذلك للقريبة من البحر.

أسعار الشاليهات والمدينة الشبابية

- أسعار الشاليهات: يفضل محبو السكن بالقرب من البحر حجز الشاليهات، وتبدأ أسعار الليلة الواحدة في رأس البر من 800 جنيه، ويزيد سعرها كلما اقترب الشاليه من البحر.

- أسعار المدينة الشبابية: كثير من الشباب يرغبون في قضاء وقت ممتع برفقة أصدقائهم، وبأقل سعر ممكن، لذا يلجأون للسكن في المدن الشبابية خلال فترة المصيف، وذكرت محافظة دمياط أن سعر الليلة الواحدة يبدأ من 350 جنيها.