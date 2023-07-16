شيماء البرديني: مصر تشهد قرارا مهما كل أسبوع لتحسين البيئة الاستثمارية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ 2023 عام الصناعة والاستثمار، من خلال التيسيرات والتسهيلات التي قدّمتها الحكومة لهم منذ بداية العام، لافتة إلى أنّه منذ اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير الماضي، مع الهيئة العامة للاستثمار، لا يمر أسبوع أو شهر، إلا ويصدر قرار جديد يعالج عوارا في القانون، أو يقدّم تسهيلات للمستثمرين ويدعم البيئة الاقتصادية في مصر.

«أبدأ» المبادرة الأهم بتاريخ الصناعة المصرية

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت 125 شكوى، وتم حل 98 منها، وهذه الأرقام تدل على اهتمام الدولة بالأوضاع الاقتصادية، إلى جانب التسهيلات المقدمة للمستثمرين والاستثمار بشكل عام، إلى جانب المبادرة الأهم بتاريخ الصناعة المصرية وهي «ابدأ».

البرديني: مصر لديها صناعة وطنية واستثمار

وأشارت البرديني إلى أنّ مصر أصبح لديها صناعة وطنية واستثمار وتقدم دعما كبيرا لكلاهما، إلى جانب النمو الكبير في الاتجاهات والمجالات كافة، موضحة أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» غيّرت الحياة إلى الأفضل بكل محافظات مصر، ونفذت مشروعات تنموية في المحافظات التي دخلتها.

ولفتت إلى أنّ محور ساقلتة في سوهاج سيخدم كل مسارات التنمية بمحافظات الصعيد من صناعة وتصدير، وربط المصانع بطرق التجارة والتصنيع، وهو ما يحدث في الغربية بالمشروعات الخاصة بالزراعة، وفي قنا بالتسهيلات للأهالي لمد الصرف لكل القرى، وفي الجيزة من تطور وحياة كريمة وحقيقية يعيشها المواطنين.