شيماء البرديني: الدولة قدّمت حوافز كثيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ التقديرات تشير إلى أنّ حجم السوق غير الرسمي في مصر يصل إلى 100%، وهناك تقديرات مرعبة فيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، لذا تعمل الدولة على دمج الاقتصاد بشكل أو بآخر من خلال حوافز كثيرة على مستوى الضرائب أو قانون الاستثمار.

إجراءات وتيسيرات من الدولة للاقتصاد غير الرسمي

وشرحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنّ الاقتصاد غير الرسمي نوعين، الأول قد يتسبب في أضرار للاقتصاد، والثاني قد يكون دافعا ووقودا وداعما للاقتصاد الرسمي من خلال بعض الإجراءات، لافتة إلى أنّ الاقتصاد غير الرسمي المنضبط حصل على إجراءات وتيسيرات أكثر من الدولة.

وأشارت إلى أنّ قانون الاستثمار وتعديلاته، قدّما تسهيلات للمستثمر الصغير والمستثمر الأجنبي، من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فلدينا مبادرة ضخمة في أثرها وهي مبادرة «أبدأ» للصناعة.

شيماء البرديني: «ابدأ» مبادرة ضخمة وآثارها واضحة

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنّ «ابدأ» مبادرة ضخمة وآثارها واضحة، فهي حاضرة في جميع الافتتاحات الرئاسية بمحافظات الصعيد والدلتا، وإلى جانب استعراض المشروعات الضخمة ومشروعات البنية التحتية، يتم استعراض نماذج للمواطنين، ممن بدأوا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بورش، وقد يكون قوامها الرئيسي أسرة، ويتوسع المشروع بعد ذلك، هذا بجانب دعم الدولة الكبير لهذه المشروعات الصغيرة من خلال عرضها بالداخل والخارج.