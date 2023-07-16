كيف يساعد الكارت الموحد في إيصال الدعم التمويني لأصحابه؟

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ منظومة الكارت الموحد المزمع بدء تطبيقه في نطاق محافظة بورسعيد على عدد من المواطنين، سيساعد الدولة في إيصال الدعم التمويني لأصحابه من المستفيدين من التموين.

الكارت الموحد

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إنَّ الكارت الموحد الذي تصممه الهيئة القومية للبريد يتسم تصميمه بالبصمة الذكية، والتي ستؤكّد صرف الدعم أو إتمام الخدمة الحكومية لحامل الكارت فقط.

البصمة الذكية للكارت الموحد

وتُعرف البصمة الذكية بأنَّها الاستخدام الأحدث للتعرف على الأشخاص باستخدام عدة تقنيات حديثة، وهي هي علامة مميزة للتعرف على هوية الشخص، إما ببصمة الإبهام أو بصمة الوجه أو بتقنيات حديثة أخرى.

هل يكون الكارت الموحد بديلا عن بطاقة التموين؟

فيما أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الكارت الموحد لن يكون بديلا عن بطاقة التموين ولن يؤدي إلى إلغائها، معلنة استمرار صرف السلع التموينية والخبز المدعم من خلال بطاقة التموين كما هي بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية، أو من خلال الكارت الموحد بالنسبة للمواطنين الذي سيحصلون على الكارت لتوحيد الخدمات الحكومية عليه والتي يأتي من بينها خدمات التأمين الصحي والبريد وصرف المقررات التموينية.