«البيئة» تطلق «سلحفاة المطرية» في بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل

أطلق قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة، اليوم الأحد، سلحفاة في بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل، بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة، بحضور عدد من طلاب قسم علوم البحار في كليه العلوم بجامعة دمياط، لنقل الخبرات العملية لهم، ومسئولي الجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، والعاملين في محمية أشتوم الجميل.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أصدرت توجيهات بإعادة إطلاق السلحفاة في بيتها الطبيعية، بعد مصادرتها مع أحد أصحاب محلات بيع الأسماك في منطقة المطرية، وذلك بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في محمية أشتوم الجميل.

شكر للجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر إلى الجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، والعاملين في قطاع حماية الطبيعة على استجابتهم السريعة ودورهم الفعال في حماية الكائنات البحرية للحفاظ على التوازن البيئي، وذلك وفاءً بالالتزامات والاتفاقيات الدولية.

كانت وزارة البيئة استجابت فورا لشكوى واردة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشان تعرض سلحفاة للأذي من الأطفال في أحد الأسواق الشعبية في منطقة المطرية، وتبين أن حالتها الصحية سيئة.

الإبلاغ عن التجارة غير المشروعة في الكائنات المهددة بالانقراض

ووجهت وزارة البيئة مناشدة للمواطنين بالاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض، بهدف للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، عن طريق الإبلاغ عن محاولات التجارة غير المشروعة في هذه الكائنات، من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة رقم 19808، من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء، عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا، أو عبر رقم «واتساب» هو 01222693333 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.