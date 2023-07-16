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انطلاق فعاليات قمة «نيباد» في كينيا بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
10:59 ص | الأحد 16 يوليو 2023
الرئيس السيسي في كينيا

الرئيس السيسي في كينيا

انطلقت أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، «نيباد» المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمتين خلال قمة نيروبي، الأولى تستعرض خطة مصر في ظل رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، والثانية بوصفه الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

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بقلم نرمين عفيفي