انطلاق فعاليات قمة «نيباد» في كينيا بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

انطلقت أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، «نيباد» المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمتين خلال قمة نيروبي، الأولى تستعرض خطة مصر في ظل رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، والثانية بوصفه الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.