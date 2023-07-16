انطلاق اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ غدا

تنطلق أول اختبارات قدرات الثانوية العامة لقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، غدا الاثنين، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

إعداد مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب

وأنهت جامعة كفر الشيخ استعداداتها من إعداد مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب، وتوفير وسائل الراحة لهم، كما تم الانتهاء من صيانة الأجهزة وأعمال الصيانة بقاعات التقديم الإلكتروني وصالة الاستقبال.

وأعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ عن تعليمات والخطوات الواجب اتباعها عند دخول اختبارات القدرات كالتالي:

1- ضرورة التسجيل على موقع التنسيق وإحضار إيصال التسجيل.

2- سداد المصروفات الخاصة بالقدرات 650 جنيها عن طريق الدفع الإلكتروني «الفيزا» بالكلية.

3- ضرورة وجود إثبات للشخصية + 2 صورة شخصية حديثة 4 × 6.

4- الاطلاع على أصل رقم جلوس الثانوية + تسليم صورة منه.

5- تحرير استمارة أداء الامتحان + بطاقة دخول الامتحان من شئون الطلاب.

6- غير مسموح دخول أولياء الأمور الكلية ويسمح دخول الطلاب فقط في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

7- ممنوع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائياً بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى أو أي متعلقات أخرى داخل الكلية، حيث يمنع نهائياً تصوير الاختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

8- الحضور قبل موعد الاختبار بساعتين على الأقل.

9- يحصل الطالب على نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء الاختبارات «التربية الفنية فقط»

ووفقاً لكلية التربية النوعية، فإنّه تم تحديد بعض الأدوات المطلوبة من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبارات والخاصة بقسم «التربية الفنية فقط»، وهي كالآتي:

1- أقلام الرصاص «HB,B».

2- مسطرة 50 سم.

3- أقلام ألوان فلوماستر.

4- ألوان خشبية.

5- أدوات هندسية «مسطرة، مثلث، برجل».

6- ممحاة رصاص «أستيكة».

7- سطح مستوي من الخشب أو الكارتون مقاس 25 × 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم «اختياري».