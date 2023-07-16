مصرع طفلين في حادثي سير بالعاشر وأولاد صقر بالشرقية

لقي طفلان مصرعهما أسفل عجلات سيارتين بمدينة العاشر من رمضان ومركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل بالعاشر من رمضان

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بمصرع الطفل «يوسف. ح. م»، دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء سيره في شارع بالمجاورة 30 بمدينة العاشر من رمضان.

وتم نقل الطفل إلى مشرحة مستشفى التأمين بالعاشر من رمضان، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصرع طفلة في أولاد صقر

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد تلقي المركز بلاغا بمصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بعد سقوطها من السيارة.

وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإصدار تصريح بالدفن.