إصابة 4 أشخاص في حادث سير على طريق ديمو ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم السبت، في تصادم سيارة ملاكي وعربة «كارو» على طريق ديمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم، وجرى نقل المصابين بسيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

حادث تصادم سيارة ملاكي بكارو بطريق ديمو

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو على طريق ديمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم، ووجه بسرعه نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ4 إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من التحريات أن المصابين في الحادث هم «رجب. م . م»، 61 سنة، مقيم قرية نعيم بمركز بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«عدلي. م . س»، 45 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، مقيم قرية نعيم، و«كريم. ع . م»، 39 سنة، مقيم قرية نعيم، مصاب جرح بفروة الرأس، و«مينا. س . خ»، 31 سنة، مصاب سحجات وكدمات، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.