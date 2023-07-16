طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 34 مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية اليوم، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد في الجو في طبقات قريبه من سطح الأرض، ما يؤدي للشعور بالحرارة بشكل كبير.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في طقس الإسكندرية اليوم تصل 34 درجة مئوية صباحا، والمحسوسة 35 درجة.

حالة الطقس الإسكندرية اليوم الأحد

وكشفت الأرصاد الجوية استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة الرطبة، وارتفاع درجات الحرارة على الإسكندرية والسواحل الشمالية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، وتبلغ معدلات ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، ما يعني أنها معتدلة ومتاح النزول إلى البحر خلالها، مع التأكد أيضا من رجال الإنقاذ.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية انخفاض نسب الرطوبة نسبيا في الإسكندرية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل نهارا من 50 إلى 55%، بينما ليلا من 75 إلى 80%، وعلى الرغم من انخفاضه عن الأيام الماضية إلا أن تلك الدرجات تزيد من الشعور بالحر.

نصائح هيئة الأرصاد لمواجهة ارتفاع الحرارة

- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، خاصة خلال فترة النهار.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.