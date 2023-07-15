تفاصيل طقس الإسكندرية غدا.. تحذير من شدة الحرارة واستمرار نشاط الرياح

يشهد طقس الإسكندرية، غدًا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها المحافظة إذ تصل إلى أعلى معدل درجات حرارة في هذا الصيف، إلا أن المميز خلاله هو انخفاض معدل ارتفاع الأمواج عن الأيام الماضية، على مستوى جميع شواطئ الإسكندرية، مع إقبال المصطافين على مصيف عروس البحر خلال الأسبوع الجاري عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

طقس الإسكندرية غدًا

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة خلال طقس الإسكندرية غدا تصل إلى 34 درجة مئوية صباحا بينما المحسوسة 35 درجة مئوية.

الرياح والأمواج

ويشهد طقس الإسكندرية غدًا، استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر ما يعني أنها معتدلة ومتاح النزول إلى البحر خلالها، مع التأكد أيضا من رجال الإنقاذ.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية انخفاض نسب الرطوبة نسبياً في الإسكندرية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الجاري، حيث تسجل نهارًا من 50 إلى 55%، بينما ليلًا من 75 إلى 80% وعلى الرغم من انخفاضه عن الأيام الماضية إلا أن تلك الدرجات تزيد من الشعور بالحر.

نصائح هيئة الأرصاد

- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

- التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

طقس الإسكندرية حتى 20 يوليو

وتشهد الإسكندرية خلال الفترة المقبلة حتى الخميس 2023/7/20 استقرارا في درجات الحرارة وهي كالتالي:

- الأحد 2023/7/16: 34 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- ‏الاثنين 2023/7/17: 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

- ‏الثلاثاء 2023/7/18: 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

- ‏الأربعاء 2023/7/19: 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

-‏ الخميس 2023/7/20: 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.