«الأرصاد» تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا.. الحرارة تصل لـ36 درجة

يشهد طقس الإسكندرية، غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها الإسكندرية حيث يصل إلى أعلى معدل درجات حرارة في هذا الصيف، إلا أن المميز خلاله هو انخفاض معدل ارتفاع الأمواج عن الأيام الماضية.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية غدا تصل 36 درجة مئوية صباحا بينما المحسوسة 38 درجة مئوية.

ويشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار نشاط الرياح الشمالية علي البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر ما يعني أنها معتدلة ومتاح النزول إلى البحر خلالها، مع التأكد أيضا من رجال الإنقاذ.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية انخفاض نسب الرطوبة نسبيا في الإسكندرية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الجاري، حيث تسجل نهارا من 50 إلى 55%، بينما ليلا من 85 إلى 90% وعلى الرغم من انخفاضه عن الأيام الماضية إلا أن تلك الدرجات تزيد من الشعور بالحر.