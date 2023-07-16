ضبط 2019 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

ضبط قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة

ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط 3 قضايا.

كما تمكنت الحملات من ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات.

مخالفات مرورية

وتمكنت الحملات من ضبط 2019 مخالفة مرورية متنوعة، و26 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 283 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.