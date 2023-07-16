ضبط شخص في القاهرة ألقى مادة كيماوية على شقيقته وزوجها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول «نقاش - مقيم بدائرة القسم»، وطرف ثانٍ «شقيقته وزوجها – مقيمان بدائرة القسم (مصابان بحروق بأماكن متفرقة)»، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية «ماء نار» على الطرف الثاني نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

وبتقنين الإجراءات استهدف المشكو في حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، للسبب ذاته، واتخذت الإجراءات القانونية.