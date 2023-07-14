مصرع شاب في مشاجرة مع عاطل ببنها.. ووالده رحيله «كسر ظهري وراح غدر»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة مصرع شاب على يد عاطل في مشاجرة بمنطقة الحرس الوطني ببنها، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه ويدعى «أدهم ر» 22 سنة وحبس المتهم عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

والد المجني عليه ابني راح غدر

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والد المجني عليه في التحقيقات التي أكد فيها أنه يعمل «مبلط» وأن المجني عليه يعمل معه ويعينه على الحياة وأنه فوجئ بإخباره أن نجله لقى مصرعه على يد عاطل ولا يعرف سبب التشاجر بينهما مطالبا بالقصاص من المتهم الذي استدرج نجله لمكان بعيد وتخلص منه

أضاف أن نجله غير معروف عنه افتعال أو التدخل في مشاكل، مشيرا إلى أن آخر مرة شاهد فيها ابنه كان قبل الحادث حيث خرج من البيت للذهاب للعمل في مجال البلاط وبعدها جاءه خبر قتله وأنه مطعون في قلبه قائلا: «كسر ضهري»

تفاصيل مصرع شاب ببنها

كان شاب لقي مصرعه على يد عاطل إثر طعنة بآلة حادة بالبطن بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية وجرى ضبط المتهم، ونقل الجثة للمستشفى وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وصرحت بالدفن وحبس المتهم على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب يدعى «أدهم.ر»، 22 سنة، عامل مقيم دائرة القسم وبه طعنة بالبطن أودت بحياته بمنطقة الحرس الوطني.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وجرى ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتواصل أجهزة الأمن بقسم أول بنها كشف تفاصيل الواقعة وسبب الحادث.