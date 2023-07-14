إصابة شخصين في مشاجرة بسبب ركن سيارة بإمبابة

أصيب شخصان بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بين طرفين بسبب ركن سيارة، وألقي القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مشاجرة ومصابين بشارع مدينة التحرير بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم مؤمن فرج، رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

إصابة شخصين بسبب ركن السيارة

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة 2 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب ركن سيارة، وألقى القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.