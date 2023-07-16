ميناء دمياط يستقبل أكثر من 11 آلاف طن فول وعدس وقمح 

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبحسب بيان لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28300 طن، تشمل 1465 طن جبس معبأ، و600 طن رمل، و6120 طن يوريا، و3554 طن أسمنت معبأ، و16561 طن بضائع متنوعة.

617 طن حديد

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26146 طنا، تشمل 1060 طن خشب زان، و617 طن حديد، و3641 طن أبلاكاش، و100 طن زيت طعام، و1738 طن كسب عباد شمس، و3950 طن خردة، و3358 طن أرز معبأ، و789 طن فول، و5550 طن عدس، و5343 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 294 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4379 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 212263 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4009 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4989 شاحنة.