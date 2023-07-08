ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادر من البضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء نحو 36 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44227 طنًا، تشمل: 200 طن مولاس و1000 طن حديد و12430 طن كلينكر و13350 طن يوريا و4203 طن رمل و13044 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45644 طنًا، تشمل: 304 أطنان خشب زان و1855 طن أبلاكاش و667 طن صودا و4877 طن فول صويا و4800 طن فول و1000 طن عدس و3600 طن خردة و14068 طن قمح و13478 طن ذرة و995 طن أرز.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 351 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 232 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2323 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171081 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231655 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية بلغت نحو 3841 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3457 شاحنة.