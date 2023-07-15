ميناء دمياط يستقبل أكثر من 39 ألف طن زيت وأرز وعدس

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 8 سفن، وغادرت 8 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.

وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، سجلت حركة الصادر من البضائع العامة 18180 طنا، تشمل 531 طن حديد تسليح، و1394 طن نشارة، و3200 طن يوريا، و8855 طن أسمنت معبأة، و4200 طن بضائع متنوعة.

استيراد 6753 طن خردة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39651 طنا، تشمل 1237 طن خشب زان، و4233 طن فول صويا، و1827 طن كسب عباد شمس، و6753 طن خردة، و1538 طن زيت طعام، و4759 طن أبلاكاش، و2777 طن أرز، و4780 طن فول، و1330 طن صودا، و300 طن عدس، و10117 طن قمح.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 254 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 351 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3189 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174566 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215065 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3088 شاحنة.