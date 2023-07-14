ميناء دمياط يستقبل آلاف الأطنان من الفول الصويا والزيت والأرز

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرت 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25752 طنا تشمل 1140 طن حديد تسليح و2950 طن كسب فول صويا و1314 طن نشارة و4600 طن يوريا و9500 طن أسمنت معبأ و6248 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47290 طنا تشمل 909 أطنان خشب زان و1384 طن ذرة و1160 طن كسب فول صويا و7022 طن خردة و2858 طن زيت طعام و6170 طن أبلاكاش و2680 طن أرز و6500 طن فول و1000 طن صودا و2400 طن عدس و15207 طن قمح.

عدد الحاويات الترانزيت

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 85 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 172900 طن، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص 217647 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2464 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا، وقطار واحد بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدم قادما من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5626 شاحنة.