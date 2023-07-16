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استخراج 15647 بطاقة رقم قومي للأهالي في 11 محافظات

كتب:

محمد بركات
12:37 م | الأحد 16 يوليو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي - المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - كفر الشيخ - البحيرة - المنيا - شمال سيناء»، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 15647 بطاقة رقم قومي، و35443 مصدرًا مميكنًا.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، وتقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 15/7/2023.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «كبار السن والمرضى وذوي الهمم»، وإيفاد مأموريات لـ11 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

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