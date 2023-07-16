ضبط 13 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1680 في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارات أيضا، عن ضبط 13508 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 158 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 108 قضايا متنوعة وضبط المخالفات أبرزها «مخالفات مباني – محلات دون ترخيص – إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.