موسى فقي: نعمل على مكافحة الإرهاب وتحسين بيئة التجارة في أفريقيا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إنّنا نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب، وتحسين البروتوكول الخاص بالتجارة والتبادل التجاري ومجابهة كل العقبات.

وأضاف فقي، خلال كلمته في قمة «نيباد» المنعقدة في كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أحاول جاهدا التعاون مع المجتمعات الاقتصادية وتحسين المناطق الخاصة بالتجارة، فضلا عن الخروج من المشكلات والأمور المتضاربة مع تعزيز التجارة وتحريرها».

وأكد التزام الاتحاد الأفريقي والمفوضية الإقليمية بالتبادل التجاري، موضحا أنّ تفعيل المشروعات سيسمح بالعمل بصورة كبيرة وتصاعدية في القارة الأفريقية، عن طريق تحسين وتفعيل الاقتصاديات ومحاولات تقليل المخاوف الموجودة على الصورة القارية.