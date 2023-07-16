وظائف للمعلمين والإداريين في مدارس المتفوقين STEM.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم في وظائف معلمين، ومدير مدرسة، ووكيل أكاديمي، للراغبين في العمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنظام المأمورية، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين على الرابط في الفترة من 13 حتى 28 يوليو 2023.

شروط ومتطلبات العمل بمدارس STEM

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط ومتطلبات العمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، كما يلي.

- أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم تعليم عام فقط، وليس تعليم فني أو تعليم أزهري أو خريج تعليم أساسي، بناء على المؤهل التربوي المتقدم به.

- حاصل على بكالوريوس من إحدى كليات التربية أو مؤهل عالٍ إضافة الى دبلوم تربوي.

- يفضل الحاصلين على دبلومة STEM.

- بالنسبة لتخصص العلوم «كيمياء – فيزياء - أحياء - جيولوجيا أو علوم الأرض» أن تتفق مع تخصص المؤهل الدراسي «إحضار صورة من المؤهل طبق الأصل ومعتمدة».

- يفضل خريجي أقسام تدريس المواد باللغة الإنجليزية وفقا للقرار الوزاري رقم 307 لسنة 2015.

- يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية، ويتم إحضار إفادة معتمدة مع الأوراق.

- ألا يكون سبق له العمل في مدارس STEM وجرى استبعاده.

- ألا يكون محالا للمحكمة التأديبية أو صدر ضده جزاء من الشؤون القانونية تقديم إفادة معتمدة من الشؤون القانونية بالجهة مع الأوراق.

- يتم العمل بنظام المأمورية.

- بالنسبة للوكلاء والمديرين يجب أن يكون التخصص لغة إنجليزية - علوم باللغة الإنجليزية - رياضيات باللغة الإنجليزية ويفضل أن يكون من العاملين بالمدارس الرسمية (لغات).

- بالنسبة للوكلاء والمديرين يكون حاصل على شهادة الوظائف الإشرافية القيادية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وكيل ومدير إدارة مدرسية).

- تقدم صورة من الشهادة في الملف

- بالنسبة للوكلاء يكون الوظيفة على الكادر (معلم) أول أ على الأقل وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.

- بالنسبة للمديرين يكون الوظيفة على الكادر «معلم خبير على الأقل وتقدم صحيفة أحوال معتمدة».