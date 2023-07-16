الرئيس الكيني يحذّر ضيوف «نيباد» من الأسود في شوارع نيروبي: مفترسة

أعرب الرئيس الكيني، ويليام روتو، عن سعادته بحضور قمة النيباد التي تستضيفها كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنّ الفرصة عظيمة لاستضافة هذه القمة وزيارتكم لبلادنا تشرفنا وتشرف شعبنا، متابعا: «أرحب بكم جميعا من مختلف أرجاء القارة».

وقدّم «روتو»، خلال كلمته في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا، والمُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، نصيحة للحضور في كينيا، قائلا: «في نيروبي مدينة تتمتع بالجانب الأخضر وبها حديقة وطنية، تبعد 10 أو 15 دقيقة عن مكان إقامتكم، يوجد بها أسود وأسوار، ولكن أحيانا تهرب هذه الحيوانات من الأسوار، لذا إذا ما تسنى لكم الوقت للتمشية في نيروبي وقابلتم أسدا، احذروا ذلك لأنّهم حقا مفترسون، وحاولنا إبقاءهم خلف الأسوار».

وتابع: «دعوني أرحب بكم في كينيا، وأقدم لكم بعض المعلومات التي قالها العلماء وأنا أحدهم، وأثبتوا أنّ آخر أقدم بقايا في كينيا، ومن ثم هنا أصل النوع البشري وهنا بدأت الإنسانية، وبما أنكم هنا وتشعرون بأنكم مرحبون في بلادكم، فلأنكم حقا في موطنكم الأصلي».