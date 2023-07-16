وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلي الرئيس السيسي جاء فيها: «يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين الله عز وجل ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

تهنئة الرئيس

وأضاف اللواء هشام آمنة: «داعين المولي عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية الآمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.. أمل سيتحقق بإذن الله.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام».

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء

كما بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يطيب لي أن اغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص اعتزازي وتقديري بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين المولي عز وجل ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على سيادتكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور” أحمد الطيب” بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ .

حيث أعرب " اللواء هشام آمنة " عن خالص اعتزازه وتقديره بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة علي سيادتكم وعلي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.