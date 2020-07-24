رئيس التحرير

محمود مسلم

طارق العريان يستعين بنجوم عالميين في الجزء الثالث من "ولاد رزق"

كتب:

أبانوب رجائي
09:41 م | الجمعة 24 يوليو 2020
مشهد من فيلم ولاد رزق

مشهد من فيلم ولاد رزق

قال السيناريست صلاح الجهيني لـ"الوطن"، إن تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" توقفت بسبب فيروس كورونا على أن تعود التحضيرات للعمل من جديد عام 2021.

وعن أبطال العمل فقال الجهيني إن طارق العريان سيستعين بأبطال من نجوم هوليوود بالإضافة إلى أبطال الأجزاء الأولى أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف، بالإضافة إلى تكثيف الأكشن بالفيلم.

يذكر أن فيلم ولاد رزق قدم الجزء الأول منه عام 2015 والجزء الثاني عام 2019.

اقرأ المزيد:

أسرة "علاء الدين" تقرر الاحتفال بعيد ميلاد أحمد عز للمرة الثانية

فيديو.. رسالة أحمد عز لأسر الشهداء في أول ليلة عرض لمسرحية علاء الدين

أحمد عز يستقبل أسر الشهداء خلال حضورهم عرض مسرحية "علاء الدين"

فيديو.. أسرة مسرحية "علاء الدين" تحتفل بعيد ميلاد أحمد عز

صور.. أحمد عز يجري بروفات "علاء الدين" لعرضي أسر الشهداء والأطباء