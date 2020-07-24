طارق العريان يستعين بنجوم عالميين في الجزء الثالث من "ولاد رزق"

قال السيناريست صلاح الجهيني لـ"الوطن"، إن تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" توقفت بسبب فيروس كورونا على أن تعود التحضيرات للعمل من جديد عام 2021.

وعن أبطال العمل فقال الجهيني إن طارق العريان سيستعين بأبطال من نجوم هوليوود بالإضافة إلى أبطال الأجزاء الأولى أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف، بالإضافة إلى تكثيف الأكشن بالفيلم.

يذكر أن فيلم ولاد رزق قدم الجزء الأول منه عام 2015 والجزء الثاني عام 2019.