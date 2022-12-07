تفاصيل فيلم «ولاد رزق 3» لـ أحمد عز وعمرو يوسف.. يُعرض في 2024

فترة طويلة من التحضيرات، عكف عليها صناع فيلم «ولاد رزق»، من أجل تحضير العمل، بعد نجاح الجزأين السابقين، إذ استطاع الفنان أحمد عز بالتعاون مع عمرو يوسف تحقيق إيرادات عالية للفيلم بمجرد عرضه في السينمات.

إيرادات فيلم ولاد رزق

حقق الفيلم بـ الجزء الثاني إيرادات وصلت إلى 22 مليونًا و827 ألف جنيه، بالرغم من الاستغراق 4 سنوات في التحضير للفيلم، إلا أنَّ الفيلم قد استغرق تصويره 23 يومًا فقط.

تفاصيل فيلم «ولاد رزق»

وعن تفاصيل الجزء الثالث، كتب صلاح الجهيني عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «مشروع فيلم ولاد رزق 3، في خطتنا بس مبدأناش فيه لحد دلوقتي، إن شاء الله يتعرض في 2024».

قصة فيلم «ولاد رزق»

مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بان لا يفترقوا عن بعضهم ولكن بشرط ان يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.

ناقد فني يتحدث عن الفيلم

وقال الناقد محمود قاسم لـ«الوطن»، إنَّ فيلم «ولاد رزق» من الأعمال التي حققت، نجاحاً كبيراً وقت عرضها، خاصة أنَّه جمع بين نجوم كبار في عمل واحد، كما حمل العمل طابع الأكشن والرومانسي، وظهر عدد من ضيوف الشرف الذي أعطوا طابع خاص للعمل .

فيلم ولاد رزق عرض منه جزئيين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

«ولاد رزق» شارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.‎