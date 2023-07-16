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السكة الحديد تعلن مواعيد قطار رقم 33 «الإسكندرية – القاهرة» بعد التعديل

كتب:

كريم روماني
12:52 م | الأحد 16 يوليو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد قطار رقم 33 «الإسكندرية – القاهرة» بعد التعديل، لافتة إلى تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة على خط «القاهرة - الإسكندرية» ليصل إجمالي عدد قطارات تالجو فاخرة التي تمّ تشغيلها على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحري والقبلي إلى 6 قطارات.

مواعيد قطار رقم 33 «الإسكندرية – القاهرة» بعد التعديل

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنَّ مواعيد قطار رقم 33 «الإسكندرية – القاهرة» بعد التعديل، تبدأ اعتباراً من الساعة 18:30 حيث يتحرك القطار من محطة الإسكندرية ويصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 22:25. 

- يتحرك القطار من محطة الإسكندرية الساعة 18:30

- يصل القطار إلى محطة إيتاي البارود الساعة 19:47 ويتحرك منها الساعة 20:15

- يصل القطار إلى محطة التوفيفية هـ الساعة 20:26 ويتحرك منها الساعة 20:27.

- يصل القطار إلى محطة كفر الزيات الساعة 20:37 ويتحرك منها الساعة 20:38

- يصل القطار إلى محطة طنطا الساعة 20:55 ويتحرك منها الساعة 20:58.

- يصل القطار إلى محطة بركة السبع الساعة 21:15 ويتحرك منها الساعة 21:16.

- يصل القطار إلى محطة قويسنا الساعة 21:37 ويتحرك منها الساعة 21:39.

- يصل القطار إلى محطة بنها الساعة 21:42 ويتحرك منها الساعة 21:45.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 22:25. 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.