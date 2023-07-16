مدير محطة سكك حديد صعيد مصر: تطبيق معايير عالمية لتحقيق أعلى معدل أمان

كشف المهندس حسين شحاتة، مدير تنفيذ مشروع سكك حديد صعيد مصر بمنطقة «بشتيل» في الجيزة، عن آليات ربط المحطة بالمحاور المطلة عليها، وكيفية مراعاة الفكر الاستثماري فيها، موضحاً أنَّ المحطة مزودة بعدد من البوابات أو المداخل للمحاور المطلة عليها، سواء من ناحية محور الفريق كمال عامر، إذ تمّ إنشاء مدخل مشاه ونفق سيارات، أو من ناحية شارع المطار، حيث البوابة الرئيسية للمحطة وبوابتين فرعيتين على الجانب الأيمن والأيسر للمشاه، فضلاً عن وجود «رمبات» دخول وخروج للسيارات.

تقدم أعمال تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر

وأضاف «شحاتة»، لـ«الوطن»، إن أعمال تنفيذ المحطة تقدمت بشكل ملحوظ، إذ يجرى حالياً العمل على تشطيب العديد من المباني التي تمّ الانتهاء من تأسيسها بالكامل، مؤكّداً أنَّ جميع الأعمال تتمّ وفق المعايير العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمان للركاب، لافتاً إلى أنَّ المحطة تخدم وسائل النقل الأخرى الجامعية كالمترو والمونوريل.

أدوار كاملة للمحلات التجارية

وعن كيفية خدمة الاستثمار بمحطة سكك حديد صعيد مصر، أكّد «شحاتة»، أنَّ المحطة راعت عند الإنشاء تخصيص أدوار كاملة للمحلات التجارية سواء مولات أو غيرها كمطاعم ومحلات للملابس، موضحاً أنَّ هذه المحلات لها العديد من المزايا الأولى هي خدمة مرتادي المحطة من الركاب، والثانية هي خدمة أبناء المنطقة أنفسهم الراغبين في شراء بعض المستلزمات دون السفر.

وأشار مدير مشروع سكك حديد صعيد مصر في بشتيل، إلى أنَّ المحطة مزودة بمداخل ومخارج مُحددة بدقة، سواء للركاب للسفر، أو للمواطنين الراغبين في شراء مستلزماتهم من المحلات التجارية، إذ تمّ تخصيص ممرات مشاه خاصة بالمواطنين الراغبين في شراء مستلزمات فقط من المحلات التجارية، وأخرى للركاب: «حركة الناس مدروسة كويس سواء اللي مسافر أو اللي داخل يشتري حاجة».