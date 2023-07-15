بعد تشغيل 7 قطارات.. ركاب يشيدون بمستوى خدمات «التالجو»

7 قطارات من نوعية التالجو، شغَّلتها هيئة السكك الحديدية، على خطوط الوجهين البحري والقبلي، في إطار عملية تطوير مرفق السكة الحديد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، خاصة وأن هذه النوعية من القطارات تقدم خدمات تماثل المُقدمة في الخارج.

حظيت هذه النوعية من القطارات، بإشادات واسعة من قبل الركاب، حيث وصف عدد من الركاب، القطار بـ«الممتاز»، في فيديو جديد نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«جودة القطار حلوة والنظافة ويختلف عن القطارات الأخرى حاجة ممتازة وسرعته جيدة».. هكذا جاءت عبارات الإشادة من قبل الركاب عن القطار، موضحة أن الخدمة المقدمة متميزة، فضلاً عن عدم الشعور بأي هزات للقطار أثناء السير على القضبان.

أشاد الركاب بمعاملة القائمين على الخدمة في القطار سواء الكمسرية أو مقدمي خدمات «البوفية»، موضحين أنهم مدربين على أعلى مستوى في كيفية التعامل مع الركاب.

جودة الخدمات المقدمة

لم تقتصر الجوانب التي نالت إعجاب الركاب في قطار التالجو على جودة الخدمات المقدمة أو شاشات العرض الموجودة به بل شاتلمت أيضاً على دورات المياه، والتي لم تختلف في شيء عن دورات مياه الطيران، حسب وصفهم.

على جانب أخر تطرق عدد من الركاب إلى أهمية قطارات التالجو في تشجيع السياحة والاستثمارات، موضحين أن هذه النوعية من القطارات من المقرر أن تسهم في جذب أكبر عدد من السياح للتنزه في مختلف بقاع مصر، من ناحية وجذب الاستثمارات إلى الصعيد من ناحية أخرى: «القطار أحدث طفرة في السكة الحديد».

دعم قطاع السياحة

لم تقل خدمة قطارات التالجو عن المقدمة في أوروبا، بحسب وصف الركاب، فبجانب دوره المهم في دعم قطاع السياحة، فهناك العديد من عوامل جذب الركاب لهذه النوعية من القطارات أهمها تحركه من المحطات في المواعيد المحددة دون أي تأخير، وجودة نوعيات الأكل المقدمة فيه.