إحالة متهمين بسرقة 10 ملايين جنيه من شقة بالأزبكية لـ«الجنايات»

أمرت النيابة العامة، بإحالة شخصين لاتهامهما بسرقة 10 ملايين جنيه، من إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ بواقعة سرقة 10 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة الأزبكية في مديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، يفيد باكتشافه سرقة 10 ملايين جنيه، من داخل شقته بدائرة القسم.

فحص كاميرات المراقبة

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ والفحص، تبين وجود كسر في كالون باب الشقة، وأن المتهمين استخدموا أسلوب الضغط باستخدام مفك، وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما سجل جنائي، ويقيمان في محافظة المنوفية.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن القبض عليهما، بحوزتهما «مبلغ مالي قرابة 4 ملايين جنيه من متحصلات واقعة السرقة، 2 طبنجة صوت، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بعض المستندات والأوراق الشخصية مزورة».

وبعد القبض عليهما ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بأنهما ارتكبا الواقعة بأسلوب كسر كالون باب الشقة، وبمناقشتهما عن باقي المبالغ المالية المستولى عليها، اعترف الثاني بتوظيفها لدى شخصين سيئ النية، محل إقامتهما في محافظة المنوفية بهدف التربح منها.

وأمكن القبض عليهما، وبحوزتهما مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بقيمة 9 ملايين جنيه تقريبًا.

تم تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.