العثور على جثة متعفنة لنزيل داخل غرفته بأحد فنادق الأزبكية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة نزيل داخل غرفته في فندق بالأزبكية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء العاملين بالفندق لسماع أقوالهم، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وقررت إخطار أسرة المتوفي لسماع أقوالهم واستلام الجثمان لدفنه.

بلاغ بوفاة نزيل بأحد الفنادق

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغا من مسؤول أحد الفنادق بدائرة القسم، بالعثور على جثة نزيل داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى محمد كمال الدين حسب النبي، في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتم العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات: الجثة في حالة تعفن

وكشفت التحريات بأن العاملين في الفندق وجدوا رائحة كريهة تخرج من داخل إحدى الغرف بالفندق، وبفتح باب الغرفة تبين العثور على جثة أحد النزلاء في حالة تعفن رمي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.