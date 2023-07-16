رئيس كينيا: نعمل بجدية لتنفيذ أجندة 2063.. ونفخر بالمنطقة الحرة الأفريقية

قال ويليام روتو، رئيس كينيا، إنَّ المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية تؤكّد بلا جدال أن هناك عملاً رائعاً تم في القارة السمراء، ومن ثم القيادة الأفريقية تؤكّد التركيز والعزم على إدارة وحل التحديات القائمة وتقديم حلول رائعة للكوارث المستقبلية، ونثق بأننا سنحقق التنمية المستدامة والرخاء، ونتوقع بأن أجندة 2063 تسير الآن في مسارها الطبيعي.

وأضاف «روتو»، خلال كلمته في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا ، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ أفضل علامة على أن التكامل الإفريقي لا يتوقف ويفتح الباب أمام تحول اقتصادي اجتماعي غير مسبوق هو التقدم المتمثل في المنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وعلينا أن نفتخر جميعا بهذا المشروع الكبير والإنجاز التاريخي الذي قمنا به والذي ستؤثر نتائجه الإيجابية على العالم كله.

وأوضح أنَّ هذه الآلية وحدها جمعت أكبر منطقة تجارية في العالم، إذ اتحدت 55 دولة لخلق سوق مشتركة بقيمة تصل إلى تريليونات الدولارات، لافتا أن هذه المنطقة الحرة من شأنها أن تخرج ما يزيد على 30 مليون شخص من الفقر المدقع، وتحقق أرباح تقدر بمليارات الدولارات.

وتابع: «التقدم الذي أحرزناه من خلال التعاون بشكل غير مسبوق في مختلف المجالات والأمن والسلام والتجارة والتكامل والتغير المناخي كان يعد تحولاً كبيراً لنا جميعا، وأجندة 2063 هي المخطط الذي سنسير عليه لتحقيق الرؤية الأفريقية المشتركة لتحقيق أفريقيا المتكاملة المزدهرة التي يقودها مواطنوها».

وواصل: «لهذا أصبح الأمر أكثر من أي وقت مضى للعمل الجماعي والإرادة والوحدة والتكامل وجعل أفريقيا قوة عالمية كبيرة من شأنها قيادة العالم نحو عصر صناعي جديد».