إصابة سيدة بلدغة عقرب داخل منزلها بالشرقية

استقبل مستشفى كفر صقر المركزي بمحافظة الشرقية سيدة أربعينية تعاني من لدغة عقرب بأحد أصابعها، وجرى تقديم الخدمة الطبية لها بينما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت الجهات المعنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي باستقبالها السيدة المدعوة «فاتن.ث.م»، التي تبلغ من العمر 44 عاما، وتقيم بقرية أبو الشقوق بنطاق مركز كفر صقر تعاني من لدغة عقرب، وتبين تقديم الرعاية الطبية لها.

محضر بالواقعة بكفر صقر

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

كانت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية، دفعت بعدد مرفق سيارة إسعاف لنقل الحالة إلى المستشفى وجرى تقديم الجراءات الطبية لها.

إصابة 11 شخص بمشاجرة

في سياق متصل أصيب 11 شخصا، جراء نشوب مشاجرة بين الأهالي بكفر صقر بمحافظة الشرقية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتقديم الرعاية الطبية لهم فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة بكفر صقر بالشرقية.