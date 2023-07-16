تركيب 67 وصلة مياه شرب مجانية للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تركيب 67 وصلة مياه شرب مجانية بقرية أبو عوض بمركز سيدي سالم، وقريتي إسحاقة والشمارقة بمركز كفر الشيخ، وقريتي غرب تيرة، ومحطة 5 بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أنّ تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

تركيب وصلات مياه شرب نقية

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتاً أنّ الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقاً لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجاً.

وأشاد «شعبان»، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لمختلف الطبقات الاجتماعية، والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاقها للعديد من المبادرات، وتقديم المساعدات، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق الرضا بين المواطنين.

تقديم الخدمة بشكل مجاني

وأضاف «شعبان»، أنّ الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيراً إلى أنّ المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، وأنّ هذه الخدمات تُقدم مجاناً إلى المستفيدين، مؤكداً أنّ جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28 ألف و108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.