وصول 21 رحلة طيران من 5 دول أوروبية إلى مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 21 رحلة طيران سياحية قادمة من 5 دول أوروبية، هي إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا، وتقل آلاف السياح الأجانب، وذلك ضمن 130 رحلة مقرر وصولها على مدار الأسبوع.

مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، وصول 21 رحلة من 5 دول أوروبية من إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وسويسرا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تبين من كشوف الرحلات بمطار مرسى علم وصول 21 رحلة، بينها 5 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكان ورحلتين داخليتين عبر خطوط مصر للطيران، تقل أكثر من 6 آلاف سائح أجنبي.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأكد «عثمان» انتعاش السياحة في شواطئ مرسى علم، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، حيث تجاوزت حاجز 80%، وذلك من 11 جنسية أجنبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.