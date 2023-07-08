مطار مرسى علم يستقبل 30 رحلة طيران من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 30 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل يستقبل 30 رحلة طيران

وقال مصدر ملاحي لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 30 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب على مدار اليوم السبت، وذلك ضمن 128 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من مطارات أوروبا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك والنمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا.

ولفت الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين في أسرع وقت وعمل مهرجانات الشواطئ وحفلات ليلية؛ لإسعاد النزلاء وخلق جو ترفيهي بغرض تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.