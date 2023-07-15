مرسى علم تستقبل 32 رحلة طيران من 9 دول أوروبية

تستقبل سلطات مرسى علم جنوب البحر الأحمر، اليوم، 32 رحلة طيران، قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وإنهاء إجراءات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى.

جدول تشغيل الرحلات

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، أوضح وصول 32 رحلة طيران اليوم، قادمة من مطارات 9 دول أوربية، هي «ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا سلوفاكيا والنمسا»، تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم، لاستقبال أكثر من 6 آلاف سائح أجنبي، على متن 32 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، ضمن 130 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.