تنظيم مهرجان ألوان على شواطئ مرسى علم بمشاركة 6 آلاف سائح

شهدت شواطئ مرسى علم انطلاق مهرجان الألوان بمشاركة 6 آلاف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة احتفالا بالسياح عقب وصولهم اليوم السبت، في جو من البهجة والسعادة.

مهرجان ألوان على شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الألوان، أن فنادق مرسى علم تحرص على خلق جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مشاركة 6 آلاف سائح في المهرجان

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان الألوان على الشواطئ المفتوحة بمشاركة حوالي 6 آلاف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، وذلك باستخدام كميات كبيرة من الألوان، وهو ما لاقى تفاعلا وقبولا من السائحين الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يساهم في تنشيط السياحة.

ارتفاع أعداد رحلات الطيران

وأشار الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية الوافدة إلى مرسى علم، حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 30 رحلة طيران ضمن 128 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، من 11 دولة أوروبية.